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Глава Крыма Аксёнов заявил, что Украина потеряла Донбасс из-за своих безмозглых правителей

Глава Крыма Аксёнов заявил, что Украина потеряла Донбасс из-за своих безмозглых правителей

Глава Крыма Сергей Аксёнов приветствовал решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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