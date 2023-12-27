Берни Экклстоун: Скучаю по Михаэлю Шумахеру

Берни Экклстоун: Скучаю по Михаэлю ШумахеруFerrariБывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун поделился воспоминаниями о трагедии, произошедшей десять лет назад с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
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