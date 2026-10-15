9 октября в Национальной библиотеке Республики Бурятия в Улан-Удэ актриса театра и кино Наталья Ноздрина представила моноспектакль «Вера Комиссаржевская» из цикла «Звезды говорят» — культурно-просветительского проекта Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).
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