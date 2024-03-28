Где находятся самые популярные книжные магазины Петербурга

Северная столица уже не одно поколение считается центром книжной культуры. Именно здесь до сих пор популярно чтение книг в твердом переплете, а людей с томиком можно увидеть буквально везде: на скамейках в парке или даже в вагоне метро.
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