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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Где находятся самые популярные книжные магазины Петербурга

Где находятся самые популярные книжные магазины Петербурга

Северная столица уже не одно поколение считается центром книжной культуры. Именно здесь до сих пор популярно чтение книг в твердом переплете, а людей с томиком можно увидеть буквально везде: на скамейках в парке или даже в вагоне метро.

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