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Активисты «Гринпис» устроили во Франции акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь

Активисты «Гринпис» устроили во Франции акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь

Активисты экологической организации «Гринпис» во Франции устроили акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь перед зданием промышленной компании Orano.

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