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С шашечками наголо: Госдума приняла закон о такси

С шашечками наголо: Госдума приняла закон о такси

Государственная дума приняла закон, устанавливающий требования к водителям и агрегаторам такси. Водители, имеющие судимость за ряд преступлений, а также более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, не смогут управлять автомобилем с «шашечками».

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