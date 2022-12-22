С шашечками наголо: Госдума приняла закон о такси

Государственная дума приняла закон, устанавливающий требования к водителям и агрегаторам такси. Водители, имеющие судимость за ряд преступлений, а также более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, не смогут управлять автомобилем с «шашечками».
Государственная дума приняла закон, устанавливающий требования к водителям и агрегаторам такси. Водители, имеющие судимость за ряд преступлений, а также более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, не смогут управлять автомобилем с «шашечками».
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