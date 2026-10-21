Жительница Семилук оказалась на скамье подсудимых после визита полицейских. В сентябре 2026 года стражи порядка приехали к 34-летней женщине по сообщению о безнадзорных детях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым