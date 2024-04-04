Замглавы МИД Армении Костанян: ЕС не требует от Еревана выхода из ОДКБ

Евросоюз не требует от Армении выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пересмотра отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в случае предоставления помощи Еревану от Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии