Телефонные мошенники манипулируют сознанием людей: предупреждает полиция Уссурийска

Мошенники звонят по телефону и используют методы психологического воздействия на человека. В ходе разговора они оценивают характер своей жертвы, ее психологическое состояние и психологическую устойчивость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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