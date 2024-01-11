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Закон, порядок, государство

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Телефонные мошенники манипулируют сознанием людей: предупреждает полиция Уссурийска

Телефонные мошенники манипулируют сознанием людей: предупреждает полиция Уссурийска

Мошенники звонят по телефону и используют методы психологического воздействия на человека. В ходе разговора они оценивают характер своей жертвы, ее психологическое состояние и психологическую устойчивость.

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Комментарии
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radiofree RF
Почему то предупреждает,только полиция Уссурийска,а полиция других городов России спит,что ли?
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12 час.
Виктор Александров
Давно что-то не звонили ... Похоже, мат они знают не хуже меня ... 😂
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5 час.

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