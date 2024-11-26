Во Франции назвали возможную отправку войск на Украину Макроном предательством

Президент Франции Эммануэль Макрон будет предателем своей страны, если отправит войска на Украину. Об этом 25 ноября заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывш.
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