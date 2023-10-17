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Взломать русский флот: враг подобрал ключ к нашим кораблям?

Взломать русский флот: враг подобрал ключ к нашим кораблям?

Украинские формирования стали атаковать русские корабли новым типом морских дронов. Меняет ли это картину боя и стоит ли опасаться, что врагу удалось подобрать ключ к нашим кораблям и тем самым "взломать" флот?Похоже, ВСУ предприняли очередную попытку отыскать слабое место нашего флота.

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