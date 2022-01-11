Почему приморцы старше 60 лет легче переносят прививку от COVID-19?

Так, на сегодня вакцинировано только чуть больше, чем 65 процентов этой категории населения. И это при том, уровень летальных исходов при заражении коронавирусом в этой группе высокий — среди 1600 погибших от 1196 человек — люди старше 60 лет.
Так, на сегодня вакцинировано только чуть больше, чем 65 процентов этой категории населения. И это при том, уровень летальных исходов при заражении коронавирусом в этой группе высокий — среди 1600 погибших от 1196 человек — люди старше 60 лет.
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