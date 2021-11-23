В Магаданской области в рамках межведомственной акции «Дети России» полицейские рассказали школьникам о вреде наркотических средств

В рамках акции «Дети России» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области Любовь Сулева рассказала девятиклассникам магаданской школы № 28 о том, к каким страшным последствиям ведет употребление наркотических веществ.