В Бурятии полицейские поблагодарили врачей, спасших пенсионерку от аферы мошенников

Начальник отдела МВД России по Иволгинскому району Александр Биликтуев вручил благодарность заведующей и врачу-педиатру врачебной амбулатории «Поселье-2», которые 10 февраля пресекли обман мошенниками 66-летней пенсионерки.
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