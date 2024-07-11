Модель Эшли Грэм из RE4 стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOPЯпонская модель Peach Milky, подарившая тело Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4, сообщила в своих социальных сетях, что стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOP.