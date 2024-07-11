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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Модель Эшли Грэм из RE4 стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw...

Модель Эшли Грэм из RE4 стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw...

Модель Эшли Грэм из RE4 стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOPЯпонская модель Peach Milky, подарившая тело Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4, сообщила в своих социальных сетях, что стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOP.

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