Модель Эшли Грэм из RE4 стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOPЯпонская модель Peach Milky, подарившая тело Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4, сообщила в своих социальных сетях, что стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)