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Царьград

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Тактика террора ВСУ и жесткие бои: последние новости из русского приграничья

Тактика террора ВСУ и жесткие бои: последние новости из русского приграничья

Жестокие бои на границе сопровождаются террористическими методами ВСУ — за сутки дроны убили двух мирных жителей, тогда как русские подразделения завершают зачистку последних очагов сопротивления в Поповке и Горнали.

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