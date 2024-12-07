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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу пресекли незаконную торговлю немаркированной рыбной продукцией на сумму 1,5 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу выявили и пресекли незаконные хранение и реализацию немаркированной рыбной продукции на территории Таганрога.

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