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Моуринью поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую

В 7-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» одержал победу на «Антальяспором» (2:0). На 77-й минуте игры, при счете 1:0, гол Эдина Джека был отменен решением ВАР из-за положения вне игры у боснийца.

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