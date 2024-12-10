Израильская армия подогнала танки к окраинам Дамаска

Израильские танки подошли к окраине Дамаска, сообщает корреспондент телеканала Al Mayadeen. По его словам, военная техника ЦАХАЛ стоит в 3 км от города Катна в пригороде сирийской столицы — почти в 20 км от нее самой.
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