Лидеры стран АЛБА приняли повестку до 2030 года

Лидеры Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) по итогам 23-го саммита в Каракасе приняли дорожную карту развития до 2030 года, которая включает перезапуск венесуэльского проекта поставок топлива странам карибского бассейн, а также учреждение совместной продовольственной организации и зоны свободной торговли, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
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