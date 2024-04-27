Лидеры стран АЛБА приняли повестку до 2030 года

Лидеры Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) по итогам 23-го саммита в Каракасе приняли дорожную карту развития до 2030 года, которая включает перезапуск венесуэльского проекта поставок топлива странам карибского бассейн, а также учреждение совместной продовольственной организации и зоны свободной торговли, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.