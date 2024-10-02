Обновленная команда хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» успешно начала сезон во Всероссийской хоккейной лиге

Она одержала восемь побед в девяти матчах и показала результативную зрелищную игру Петербургские динамовцы под руководством нового тренерского штаба во главе с Игорем Гришиным показывают, как и обещал перед сезоном наставник, атакующий хоккей, забрасывая в среднем за матч больше четырех шайб.