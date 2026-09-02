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Новости Тамбова

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Как защитить детей от телефонных мошенников в Тамбовской области

Как защитить детей от телефонных мошенников в Тамбовской области

Телефонные и интернет-мошенники всё чаще нацеливаются на детей — через доверчивого ребёнка злоумышленники пытаются получить доступ к банковским счетам и личным данным родителей.

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