Слишком большой: градсовет Барнаула "завернул" проект магазина в Спутнике. Рендеры

Избыточный объем здания на предложенном участке и непродуманность транспортной составляющей стали причинами, по которым градостроительный совет Барнаула 2 сентября отправил на доработку проект торгового объекта в городском поселке Спутник.
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