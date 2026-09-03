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Слишком большой: градсовет Барнаула "завернул" проект магазина в Спутнике. Рендеры

Слишком большой: градсовет Барнаула "завернул" проект магазина в Спутнике. Рендеры

Избыточный объем здания на предложенном участке и непродуманность транспортной составляющей стали причинами, по которым градостроительный совет Барнаула 2 сентября отправил на доработку проект торгового объекта в городском поселке Спутник.

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