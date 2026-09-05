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Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова

Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова

Имя гонщика Михаэля Шумахера официально стало нарицательным в русском языке — Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

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