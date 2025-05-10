Мятежная бригада ВСУ шокировала признанием о провале мобилизации

Неожиданно жёсткое признание прозвучало из рядов Вооружённых сил Украины. Руководитель центра рекрутинга для набора добровольцев в 116-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ Юрий Максимов в эфире телеканала Espreso заявил о полном провале мобилизационного процесса в стране.
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