Мятежная бригада ВСУ шокировала признанием о провале мобилизации

Неожиданно жёсткое признание прозвучало из рядов Вооружённых сил Украины. Руководитель центра рекрутинга для набора добровольцев в 116-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ Юрий Максимов в эфире телеканала Espreso заявил о полном провале мобилизационного процесса в стране.