Запуск ракет за допомогою системи HIMARS під час військових навчань у Марокко, 30 червня 2022 року У Пентагоні спростували заяву РФ про знищення HIMARS в Україні У Міністерстві оборони США не згодні із заявами Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів американського виробництва Пентагон у вівторок спростував твердження Кремля про те, що з початку […] Сообщение У Пентагоні спростували заяву РФ про знищення HIMARS в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.