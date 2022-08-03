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У Пентагоні спростували заяву РФ про знищення HIMARS в Україні

Запуск ракет за допомогою системи HIMARS під час військових навчань у Марокко, 30 червня 2022 року   У Пентагоні спростували заяву РФ про знищення HIMARS в Україні У Міністерстві оборони США не згодні із заявами Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів американського виробництва Пентагон у вівторок спростував твердження Кремля про те, що з початку […] Сообщение У Пентагоні спростували заяву РФ про знищення HIMARS в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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