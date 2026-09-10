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Бойцы СВО по ОМС имеют право на координатора для организации медицинской помощи

Бойцы СВО по ОМС имеют право на координатора для организации медицинской помощи

Участники специальной военной операции (СВО), получающие медицинскую помощь по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), имеют право на сопровождение специалиста-координатора, который будет организовывать для них первичную медицинскую помощь вне общей очереди.

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