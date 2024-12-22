Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    А уворованное полностью вернули?Суд снизил срок б...
  • Владимир Тимошков
    Слишком много прав пидоросткам надавали и лишили всей ответственности.От семьи избитого...
  • Anodtat
    Документы у него есть, я сам из этого города.Вчера утром кто то вскрыл двери администрации города, в надежде изъять д...Кто нарушил прика...

Захват Курской области: Прошли месяцы, и только теперь власти вынудили сказать правду

Захват Курской области: Прошли месяцы, и только теперь власти вынудили сказать правду

Захват Курской области: прошли месяцы, и только теперь власти вынудили сказать правду. Как отметил политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук, по каким-то чиновничьим нормативам им кажется, что те парни, которые сейчас находятся в окопах под Курском, они "не воюют".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Если &quot;информация о том, как обстоят дела в Курской области с выплатами для бойцов, с их статусом стала неожиданной для президента России Владимира Путина&quot;, это означает что наш Главнокомандующий &quot;ПОЛНОСТЬЮ не в теме&quot;. Что очень прискорбно, ибо ОН сам везде заявляет о значительных зарплатах участникам СВО, а его подчиненные об этом ничего не знают. Впрочем, наш Президент для Курской области назначил статус боевых действий как КТО, а не СВО. А ЕГО &quot;умные и сообразительные&quot; подчиненные тупо ( иначе они не способны) отработали это изменение статуса. Раз не СВО - значит НИЧЕГО не положено. Вот такую Единую Вертикаль &quot;умных и сообразительных&quot; создал и холит наш Президент.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх