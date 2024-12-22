Захват Курской области: прошли месяцы, и только теперь власти вынудили сказать правду. Как отметил политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук, по каким-то чиновничьим нормативам им кажется, что те парни, которые сейчас находятся в окопах под Курском, они "не воюют".
Захват Курской области: Прошли месяцы, и только теперь власти вынудили сказать правду
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ВВ
Василий Васильев
Если "информация о том, как обстоят дела в Курской области с выплатами для бойцов, с их статусом стала неожиданной для президента России Владимира Путина", это означает что наш Главнокомандующий "ПОЛНОСТЬЮ не в теме". Что очень прискорбно, ибо ОН сам везде заявляет о значительных зарплатах участникам СВО, а его подчиненные об этом ничего не знают. Впрочем, наш Президент для Курской области назначил статус боевых действий как КТО, а не СВО. А ЕГО "умные и сообразительные" подчиненные тупо ( иначе они не способны) отработали это изменение статуса. Раз не СВО - значит НИЧЕГО не положено. Вот такую Единую Вертикаль "умных и сообразительных" создал и холит наш Президент.
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