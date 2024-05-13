Sputnik: на улицах Еревана стали появляться первые баррикады в рамках протестов

Первые баррикады в рамках протестов жителей Армении против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном появились в Ереване, правоохранительные органы задерживают митингующих.
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