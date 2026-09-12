Медиакратия
ГлавнаяКалейдоскопПолитикаЭкономикаГорячее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медиакратия

56 подписчиков

Нефтяная артерия Саудовской Аравии попала под удар

Нефтяная артерия Саудовской Аравии попала под удар

После того как по объектам нефтепровода «Восток — Запад» ударили беспилотники, запущенные с территории соседнего Ирака, Саудовская Аравия временно остановила […] The post Нефтяная артерия Саудовской Аравии попала под удар appeared first on Медиакратия.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым