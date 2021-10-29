РБА повысит ставку во 2-м квартале 2023 года – опрос

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters в период с 25 по 28 октября среди экономистов, большинство респондентов ожидают повышения ключевой процентной ставки ЦБ Австралии до 0,25% во 2-м кварСогласно результатам опроса, проведенного Reuters в период с 25 по 28 октября среди экономистов, большинство респондентов ожидают повышения ключевой процентной ставки ЦБ Австралии до 0,25% во 2-м квартале 2023 года.