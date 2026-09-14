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Регионы России

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Защитник ЦСКА Жоао Виктор назвал Кордобу сложным соперником

Защитник ЦСКА Жоао Виктор назвал Кордобу сложным соперником

33-летний Джон Кордоба в сезоне 2025/26 сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

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