На выборах в Румынии полицейские вывели кандидата с избирательного участка: что случилось

БУХАРЕСТ, 18 мая, ФедералПресс. В Румынии во время второго тура президентских выборов полиция вывела с избирательного участка лидера националистической партии AUR Джордже Симиона и бывшего фаворита выборов Кэлина Джорджеску.
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