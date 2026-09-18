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Сергей Кущенко о выборе Кинопоиска: «На переговорах с «Матч ТВ» было предложение об уменьшении количества показов матчей на федеральном канале. Откатываться назад, когда продукт становится лучше, не было смысла»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, что повлияло на выбор Кинопоиска в качестве нового партнера для трансляций.

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