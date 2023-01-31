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«Барса» хочет арендовать Амрабата с правом выкупа. С «Фиорентиной» свяжутся сегодня

«Барселона» хочет подписать опорника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата. По данным Marca, сегодня каталонский клуб обратится к «Фиорентине» с запросом об аренде 26-летнего игрока с правом выкупа.

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