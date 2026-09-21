Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в возрасте 27 лет

Пресли скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Лос‑Анджелесе Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и ресторатора Рэнди Гербера, ушел из жизни в возрасте 27 лет.
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