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Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в возрасте 27 лет

Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в возрасте 27 лет

Пресли скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Лос‑Анджелесе Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и ресторатора Рэнди Гербера, ушел из жизни в возрасте 27 лет.

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