Трамп vs глобалисты: битва за Европу. Прогнозы и размышления о возможном развитии событий в 2025 году Одним из наиболее обсуждаемых событий уходящего года стала победа Дональда Трампа на выборах в США.
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Трамп vs глобалисты: битва за Европу. Прогнозы и размышления о возможном развитии событий в 2025 году Одним из наиболее обсуждаемых событий уходящего года стала победа Дональда Трампа на выборах в США.
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