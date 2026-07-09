Депутат Панеш: ряд россиян могут получить сельскую ипотеку под 0,1%

Сельская ипотека — одна из самых выгодных жилищных программ в России. Ставка — всего от 0,1 до 3% годовых, срок до 25 лет, а сумму до 6 млн рублей можно потратить на покупку или строительство дома в деревне, посёлке или малом городе.
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