This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through July 11)

Artificial Intelligence Khosla-Backed Startup Claims Breakthrough With Largest-Ever AI Model on an iPhoneAaron Tilley | The Information ($) “The largest AI models, which can measure in the trillions of parameters, are still far too big to run on mobile devices.
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