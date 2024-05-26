Вифлеем и другие города Западного берега реки Иордан, подверглись нападению ЦАХАЛ

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят рейды в палестинских городах Вифлееме, Дженине, Наблусе и Ятта, Западный берег реки Иордан подвергся зачистке, задержаны палестинцы, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
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