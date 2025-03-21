FPV-дрон Южной группировки «приземлил» украинскую «Бабу Ягу»

https://tvzvezda.ru/news/202532159-A5r2M.html?utm_referrer=m. Военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили бронемашину украинских боевиков и сбили тяжелый вражеский гексакоптер «Баба Яга».
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