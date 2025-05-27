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**Apple рассказала, как App Store с высокими комиссиями ограждает разработчик...

Apple рассказала, как App Store с высокими комиссиями ограждает разработчиков и пользователей от мошенниковВ преддверии ежегодной Всемирной конференции разработчиков WWDC 2025 компания Apple обнародовала свежие цифры, отражающие проделанную в магазине приложений App Store работу по противодействию мошенничеству.

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