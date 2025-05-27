Apple рассказала, как App Store с высокими комиссиями ограждает разработчик...

Apple рассказала, как App Store с высокими комиссиями ограждает разработчиков и пользователей от мошенниковВ преддверии ежегодной Всемирной конференции разработчиков WWDC 2025 компания Apple обнародовала свежие цифры, отражающие проделанную в магазине приложений App Store работу по противодействию мошенничеству.