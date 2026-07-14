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Более половины граждан РФ считают, что контент влияет на поведение детей

Более половины граждан РФ считают, что контент влияет на поведение детей

Большинство граждан РФ (57%) убеждены, что фильмы, сериалы, мультфильмы, музыка и компьютерные игры сильно влияют на мировоззрение и поведение детей, об этом 13 июля опубликованы данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия».

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