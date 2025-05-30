Смоленщина подписала с правительством России меморандум о модернизации ЖКХ

Губернатор Василий Анохин: «К 2030 году в Смоленской области обновят 327,5 километра сетей водоотведения и теплоснабжения» Смоленская область подписала меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры с правительством РФ.
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