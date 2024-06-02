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КРП: Сергей Русов - РОССИИ НЕОБХОДИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

КРП: Сергей Русов - РОССИИ НЕОБХОДИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

Рекомендуем к прочтению, большую аналитическую статью участника клуба КРП - Сергея Русова, с выводами и историческими примерами.

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