Украинская девушка Бонда Куриленко нарвалась на комплименты, блеснув лицом без макияжа: "Какая красота!"

Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, восхитила натуральной красотой Голливудской красотке 41 год, но благодаря тщательному уходу за собой, она выглядит намного моложе, пишет Politeka.
Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, восхитила натуральной красотой Голливудской красотке 41 год, но благодаря тщательному уходу за собой, она выглядит намного моложе, пишет Politeka.
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