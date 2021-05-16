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Украинская девушка Бонда Куриленко нарвалась на комплименты, блеснув лицом без макияжа: "Какая красота!"

Украинская девушка Бонда Куриленко нарвалась на комплименты, блеснув лицом без макияжа: "Какая красота!"

Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, восхитила натуральной красотой  Голливудской красотке 41 год, но благодаря тщательному уходу за собой, она выглядит намного моложе, пишет Politeka.

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