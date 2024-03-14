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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    Терпение России по потокам скоро может закончится, и ТОГДА........!🤠👍👈🗡️😎В постпредстве РФ...
  • Анжела
    вякают они.... оккупация - это такая вещь.Портовые рабочие ...
  • Иванов
    Да уж! Это не в старой пи.. де Урсуле ковыряться .Европа ВСЁ! Пришл...

Европейская сегрегация: почему прибалтийских политиков не пускают на руководящие должности в ЕС

Европейская сегрегация: почему прибалтийских политиков не пускают на руководящие должности в ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Eero Vabamagi / imago-images.de / Global Look Press Русофобия прибалтийских стран уже давно ни для кого не новость.

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