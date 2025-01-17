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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд и «Ман Сити» подписали контракт до 2034 года – без отступных. Соглашение станет одним из крупнейших в истории спорта (The Athletic)

Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн сообщает, что норвежец подписал новый контракт с горожанами на 9,5 года – до лета 2034-го.

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