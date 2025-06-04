МВД Чечни заявило о задержании блогера Арега Щепихина

В МВД Чечни заявили, что блогер Арег Щепихин был задержан в связи с подозрениями в нарушении закона. Заявление было сделано после того, как в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором несколько мужчин увозят его с Ярославского вокзала в Москве.