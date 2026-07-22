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Царьград

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Владимирская область продлила режим безопасности из-за угрозы дронов

Владимирская область продлила режим безопасности из-за угрозы дронов

В связи с сохраняющейся угрозой применения беспилотных летательных аппаратов на территории Владимирской области продолжает действовать особый режим безопасности.

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